В ФРГ рассказали, сколько осталось до завершения строительства 'Северного потока-2'

Для завершения проекта "Северный поток-2" осталось построить около 80 км трубопровода. В Германии считают, что газопровод будет построен.

Об этом заявил генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе, сообщает "Новый Формат". "Более подробной информацией я, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет построен", – сказал он.

Крузе отметил, что для Германии это, прежде всего, проект, который диверсифицирует энергетику. "Консорциум инвесторов принимает решение о реализации проекта. И важно понимать, что все согласования проходят с точки зрения европейского права… Поэтому с точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем этот проект, видим, что этот проект умный", – добавил консул.

Ранее сообщалось, что немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) предпринимает юридические шаги против одобрения на строительство "Северного потока-2". Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH), которое напрямую подчиняется Федеральному министерству транспорта, разрешило выполнение работ по расширению газопровода в водах ФРГ.

Ассоциация защиты окружающей среды критикует приказ BSH и объявляет о дальнейших юридических мерах по возобновлению приостанавливающего действия своего собственного иска и прекращению строительных работ.

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