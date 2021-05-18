В ФРГ рассказали, сколько осталось до завершения строительства "Северного потока-2"
Для завершения проекта "Северный поток-2" осталось построить около 80 км трубопровода. В Германии считают, что газопровод будет построен.
Об этом заявил генеральный консул ФРГ в Екатеринбурге Матиас Крузе, сообщает "Новый Формат". "Более подробной информацией я, к сожалению, не располагаю. Мы исходим из того, что газопровод будет построен", – сказал он.
Крузе отметил, что для Германии это, прежде всего, проект, который диверсифицирует энергетику. "Консорциум инвесторов принимает решение о реализации проекта. И важно понимать, что все согласования проходят с точки зрения европейского права… Поэтому с точки зрения федерального правительства Германии мы, конечно, поддерживаем этот проект, видим, что этот проект умный", – добавил консул.
Ранее сообщалось, что немецкая экологическая организация Deutsche Umwelthilfe (DUH) предпринимает юридические шаги против одобрения на строительство "Северного потока-2". Федеральное морское и гидрографическое агентство (BSH), которое напрямую подчиняется Федеральному министерству транспорта, разрешило выполнение работ по расширению газопровода в водах ФРГ.
Ассоциация защиты окружающей среды критикует приказ BSH и объявляет о дальнейших юридических мерах по возобновлению приостанавливающего действия своего собственного иска и прекращению строительных работ.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Германия выдала разрешение на прокладку двух километров "Северного потока-2" в своих водах. На данный момент не хватает 13,9 километра одной нитки и 16,8 километра второй нитки.
Госсекретарь США Энтони Блинкен может обсудить тему строительства газопровода "Северный поток-2" с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Этот вопрос они могут поднять на полях министерской сессии Арктического совета.