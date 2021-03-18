США сделали предупреждение партнерам "Северного потока-2"

В Госдепе США предупредили, что компании, вовлеченные к строительству "Северного потока-2", попадут под американские санкции и должны немедленно прекратить работы.

Заявление главы Государственного департамента Соединенных Штатов Энтони Блинкена касательно строительства российского газопровода было опубликовано на сайте ведомства в четверг, 18 марта.

В Госдепе назвали "Северный поток-2" геополитическим проектом РФ, направленным на разделение Европы и ослабление европейской энергетической безопасности, и напомнили о санкциях.

"Как отметил президент [Джо Байден], "Северный поток-2" – плохой проект для Германии, Украины и наших партнеров и союзников в Центрально-Восточной Европе", – начал свой комментарий Блинкен.

Отмечается, что в Америке отслеживают усилия по завершению строительства и оценивают информацию о компаниях, вовлеченных в проект.

"Санкционное законодательство, принятое Конгрессом в 2019-м и расширенное в 2020 году, имеет значительную поддержку двухпартийного большинства. Администрация Байдена придерживается обязательства выполнять это законодательство", – подчеркнул Блинкен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Если газопровод "Северный поток-2" будет запущен в эксплуатацию, прокачка газа через украинскую газотранспортную систему станет убыточной. В ГТС останется критично маленький объем газа.