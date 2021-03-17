Подсчитаны потери Украины в случае запуска 'Северного потока-2'

Если газопровод "Северный поток-2" будет запущен в эксплуатацию, прокачка газа через украинскую газотранспортную систему станет убыточной. В ГТС останется критично маленький объем газа.

Об этом сообщил экономист Олег Пендзин, пишет ГолосUA. "Мощность украинской ГТС это приблизительно 150-170 миллиардов метров кубических газа в год. Традиционно, в обычных условиях, когда в расчет не брали ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" Украина прокачивала где-то 120 млрд кубометров газ в год. А когда достроили "Северный поток" и другие мелкие "потоки", то уже по результатам 2020 года Украина прокачивала 70-80 миллиардов кубических газа, то есть меньше обычного", – сказал Пендзин.

Он отметил, что есть "экономический предел рентабельности" прокачки газа по трубе. Так, по приблизительным оценкам, прокачка газа в объеме менее 40 млрд кубометров в год является убыточной для ГТС. То есть поддержание давления в системе через сжигание газа экономически не выгодно, если объем прокачки по трубе меньше 35-40 млрд кубометров в год.

"Та цифра, которая может сохраняться как транзит в украинской ГТС после запуска "Северного потока-2" в полном объеме (а "Северный поток-2" это где-то порядка 50-60 млрд кубометров газа), и все, что останется Украине после того, как РФ раскинула по разным газопроводам свои объемы, около 35 млрд кубометров, а это ниже точки убыточности. Поэтому Украина крайне заинтересована в том, чтобы россияне "Северный поток-2" не запустили", – отметил экономист.

Напомним, правительство Германии обсуждало с США на разных уровнях вопрос о санкциях против "Северного потока-2". Немецкий Кабмин отвергает американские ограничительные меры по газопроводу.

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