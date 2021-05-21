Экс-посол США в Украине назвал отказ Байдена от санкций по "Северному потоку – 2" громадным подарком Путину

Пятый чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст раскритиковал решение администрации Джо Байдена отменить часть санкций против газопровода "Северный поток – 2". По мнению американского дипломата, это "огромный подарок" президенту РФ Владимиру Путину.

Свое мнение Хербст высказал 20 мая в прямом эфире ток-шоу "Право на владу". "Решения, которые приняла администрация Байдена вчера [19 мая] по поводу "Северного потока – 2", – это было ужасное, слабое решение. И показало слабость Кремлю", – заявил он (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В целом более слабое санкционное давление противоречит подходу Байдена к России и является печальным эпизодом, который не служит американским интересам, подчеркнул дипломат.

"Я надеюсь, что это просто одна ошибка", – сказал он, добавив, что эту ошибку в Штатах еще "могут поправить".

Хербст сказал, что Америка, очевидно, руководствовалась своими интересами в Германии. "Это не только подарок [канцлере Ангеле] Меркель, но, к несчастью, громадный подарок Путину", – отметил экс-посол США в Украине.

Он добавил, что большинство американских сенаторов и конгрессменов, "мягко говоря, не согласны с этим решением".

"Имеет смысл и для Рады, и для президента Украины обратиться к Вашингтону по этому вопросу. Потому что, безусловно, это решение грозит и вашим интересам. Не только экономическим, но и интересам безопасности. Этот вопрос будет решен не только в Вашингтоне, но и в Америке", – скакал Хербст.

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