'Северный поток-2' нужно остановить из-за агрессии РФ, – евродепутат

Депутат Европарламента от Польши Анна Фотыга заявила, что европейская сторона поддерживает Украину и признает ее усилия в урегулировании конфликта на Востоке страны, в котором не существует "двух сторон", а есть агрессор и жертва его агрессии. Она отметила, что в ответ на эскалацию нужно остановить "Северный поток-2".

Об этом Фотыга рассказала во время слушаний в Комитете Европарламента по иностранным делам, которые были посвящены 6-й годовщине Минских договоренностей, пишет "Укринформ". "Вы должны знать, – мы стоим рядом с Украиной, мы признаем ваши усилия. Мы знаем, что у этого конфликта не существует двух сторон. Есть агрессор – Российская Федерация, и жертва агрессии – Украина. И мы все наши усилия направляем на вашу поддержку", – сказала Фотыга, обращаясь к вице-премьеру Украины – министру по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексею Резникову.

Она добавила, что ситуация с концентрацией российских войск около границы с Украиной является очень тяжелой. Немедленной реакцией ЕС, по ее словам, должно стать немедленное приостановление проекта "Северный поток-2". Очень важным в этом контексте является пересмотр во время предстоящего саммита НАТО обязательств союзников и принятых ранее решений по укреплению ситуации по безопасности вокруг Украины.

"Ситуация является серьезной. Российская Федерация продолжает отказываться от сотрудничества в существующих форматах, несмотря на действительно проявление доброй воли со стороны Украины, и, я бы сказала, чрезмерной доброй воли со стороны Европейского Союза", – говорит политик.

Ранее министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что объемы поставок газа в будущем по "Северному потоку-2" должны зависеть от "поведения России".

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