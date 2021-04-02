"Северный поток-2" мешают строить военные самолеты и корабли: оператор сделал заявление

В Nord Stream 2 AG сообщили, что участвующим в строительстве газопровода "Северный поток-2" кораблям мешают работать.

Об этом "РБК" рассказали в пресс-службе оператора. "Мы подтверждаем заявление, сделанное директором Кингисеппского филиала Nord Stream 2 AG Андреем Мининым, подчеркивающее необходимость соблюдать требования морской безопасности", – говорится в сообщении.

По словам Минина, это первый подобный случай в истории. Он рассказал, что вблизи трубоукладчика и судов "Северного потока-2" постоянно фиксируются иностранные военные корабли и полеты польского противолодочного самолета PZL-Mielec М-28В1 Rbi на небольшой высоте.

Ранее Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило жалобу экологических компаний о разрешении на строительство газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что после тщательного изучения и полной оценки BSH не смог определить каких-либо значительных факторов.

Выданное ранее разрешение на проведение работ остается действительным. Так, в июле 2020 года Nord Stream 2 AG подала заявку на изменение разрешения на прокладку трубопроводов, выданного в 2018-м. Заявление касается утверждения нового временного окна для прокладки трубопроводов с якорем на оставшемся маршруте в Германии.

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