"Північний потік-2" заважають будувати військові літаки та кораблі: оператор зробив заяву

У Nord Stream 2 AG повідомили, що кораблям, які беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2", заважають працювати.

Про це "РБК" розповіли в прес-службі оператора. "Ми підтверджуємо заяву, зроблену директором Кінгісеппської філії Nord Stream 2 AG Андрієм Мініним, що підкреслює необхідність дотримуватися вимог морської безпеки", – йдеться у повідомленні.

За словами Мініна, це перший подібний випадок в історії. Він розповів, що поблизу трубоукладача та суден "Північного потоку-2" постійно фіксуються іноземні військові кораблі та польоти польського протичовнового літака PZL-Mielec М-28В1 Rbi на невеликій висоті.

Раніше Федеральне відомство по судноплавству і гідрографії Німеччини відхилило скаргу екологічних компаній про дозвіл на будівництво газопроводу "Північний потік-2". Відзначається, що після ретельного вивчення і повної оцінки BSH не зміг визначити будь-яких значних факторів.

Виданий раніше дозвіл на проведення робіт залишається дійсним. Так, у липні 2020 року Nord Stream 2 AG подала заявку на зміну дозволу на прокладку трубопроводів, виданого в 2018-му. Заява стосується затвердження нового тимчасового вікна для прокладки трубопроводів з якорем на останньому маршруті в Німеччині.

Як повідомляв OBOZREVATEL :