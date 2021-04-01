Немецкий регулятор решил не отменять разрешение на строительство 'Северного потока-2'

Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии отклонило жалобу экологических компаний о разрешении на строительство газопровода "Северный поток-2".

Об это говорится в заявлении на сайте ведомства. Отмечается, что после тщательного изучения и полной оценки BSH не смог определить каких-либо значительных факторов. Выданное ранее разрешение на проведение работ остается действительным.

Так, в июле 2020 года Nord Stream 2 AG подала заявку на изменение разрешения на прокладку трубопроводов, выданного в 2018-м. Заявление касается утверждения нового временного окна для прокладки трубопроводов с якорем на оставшемся маршруте в Германии.

Ранее координатор немецкого правительства по трансатлантическому сотрудничеству Питер Байер призвал ввести мораторий на строительство газопровода. "Проект является серьезным камнем преткновения для перезагрузки трансатлантических отношений. Американцы ожидают от нас, что мы не только изменим нашу риторику, но и заставим поступки говорить. Поэтому я выступаю за мораторий на "Северный поток-2", – заявил Байер.

Отмечается, что надежды на то, что смена власти может привести к расслаблению в борьбе с трубопроводом, до сих пор не оправдались. Госсекретарь США Энтони Блинкен всего несколько дней назад выступил против "Северного потока-2" во время своего визита в Брюссель. Это настроение, по мнению Байера, должна учитывать Германия.

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