Газ по "Северному потоку-2" могут пропустить в феврале-марте – эксперт

Из-за длительной процедуры сертификации Германией пуск газа по российскому газопроводу "Северный поток-2" может состояться только в феврале или марте 2022 года. Россия, скорее всего, будет пытаться повлиять на процесс получения разрешения, но вряд ли что-то изменит.

Такое мнение в эфире "Право на владу" озвучил экономический обозреватель Deutsche Welle Андрей Гурков. Программа транслировалась вечером в четверг, 16 сентября, на YouTube-канале ТСН (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Реально газ по "Северному потоку-2", будь то по одной или по двум ниткам (скорее всего, только по одной), может потечь в феврале-марте. То есть возможна какая-то попытка влияния на сроки сертификации, Россия будет добиваться..." – сказал Гурков.

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Как отметил он, западная Европа – в частности, Германия, Австрия, Нидерланды – попала в ситуацию, когда в странах очень низкий уровень газа в хранилищах.

"Это не значит, что Европа начнет замерзать", – сказал экономический обозреватель, но, по его мнению, где-то через 1,5 месяца зимы там "могут возникнуть проблемы". Это произойдет в случае, если холода начнутся рано и зима будет суровой.

По мнению эксперта, в Германии после смены правительства с большой долей вероятности должности получат "зеленые", жесткие противники СП-2, и либералы, которые относятся к российской газовой трубе скептически, а к режиму президента РФ Владимира Путина – критически.

Таким образом, общее настроение в отношении СП-2 в правительстве ФРГ изменится.

"Но есть юридические процедуры, которые не позволяют останавливать коммерческие инфраструктурные проекты", – указал Гурков.

Кроме того, в Германии поднимаются вопросы, ускорять сертификацию или нет. Как считает эксперт, этот процесс продлится 6 месяцев или даже больше.

Как писал OBOZREVATEL, недавно в российском "Газпроме" признали, что поставки газа по трубопроводу СП-2 точно не начнутся с 1 октября, как ранее планировала компания.