Не в 2021-м. Германия и Россия оценили сроки запуска "Северного потока-2"

Запуск "Северного потока-2" может состояться не ранее февраля 2022-го, считают в Германии. В российском "Газпроме" тоже признали, что поставки газа по трубопроводу точно не начнутся с 1 октября, как ранее планировали.

В Восточном комитете немецкой экономики рассказали, что физически трубопровод завершен, но ему надо пройти процедуру утверждения в Германии и Евросоюзе. "Эксперты предполагают, что эта процедура может быть завершена не ранее февраля 2022 года", – цитирует слова представителей комитета издание "Известия".

В комитете надеются, что с наступлением зимнего сезона РФ будет поставлять в ЕС больше газа по существующим газопроводам или в виде СПГ (сжиженный природный газ) на судах. Отметим, 16 сентября тысяча кубометров газа в Европе выросла в цене до $950. Для сравнения, только в 2020-м цена составляла лишь $153.

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Строительство газопровода завершилось 10 сентября. Сроки запуска могут сильно затянуться, хотя в начале сентября глава правления компании "Газпром" Алексей Миллер заявлял, что поставки могут начаться в октябре. Однако 15 сентября он опроверг эти сроки. "Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", – цитирует Миллера "ТАСС".

В разных странах по-разному оценивают сроки начала поставок. Свои данные представили уже несколько государств, и выглядит это таким образом:

Германия – запуск состоится не раньше февраля 2022 года;

Россия – к началу 2022-го;

Украина – не раньше мая 2022-го;

Компания Nord Stream 2 AG (оператор проекта) – до конца 2021-го.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что "Северный поток-2" могут разрешить ввести в эксплуатацию аж к началу 2022 года. Из-за немецкого законодательства процесс может продлиться до 4 месяцев.

Помимо этого, советник министра энергетики, экс-заместитель министра иностранных дел Лана Зеркаль 14 сентября сообщила, что запуск "Северного потока-2" может затянуться аж на 8 месяцев. Столько времени может в целом занять процесс сертификации российского газопровода.

Дело в том, что начиная с 8 сентября у BNetzA (регулятор ФРГ) есть 4 месяца на рассмотрение заявки и подготовку отчета (до 8 января 2022-го). После этого он должен передать отчет в Еврокомиссию, у которой есть 2 месяца для своего заключения и дополнительно еще 2 месяца, если это потребуется.

Кроме этого, газопровод должен пройти внутреннюю проверку на предыдущее введение в эксплуатацию. Продолжительность данного этапа – до трех месяцев.

"Газпром" уменьшил транзит газа в Европу. У российской компании есть 2 цели – добиться запуска "Северного потока-2" и перейти на долгосрочные поставки.

Как объяснил директор по интегрированным коммуникациям "Нафтогаза Украины" Максим Билявский, таким шагом россияне также захотели получить еще больше рычагов влияния на рынок газа.

"На сегодня цена на газ формируется по принципу биржи: спрос-предложение. Также есть несколько продуктов: сутки на сутки, сутки наперед, месяц наперед. Соответственно, разная цена газа. "Газпром" же хочет вернуть систему долгосрочных контрактов, чтобы влиять на политическую ситуацию на Европейском континенте", – уверен представитель "Нафтогаза".

Сейчас стоимость газа – $950 за тысячу кубометров. При этом цена может вырасти еще больше. "Проблема еще даже не началась. Европу ждет очень суровая зима", – заявил глава EnergyScan, аналитического подразделения французской энергетической компании Engie SA Жюльен Оарау.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, если предстоящая зима будет очень холодной, запасы газа в Европе могут закончиться уже в январе-феврале. И основная проблема будет не в геополитике – на кону окажутся жизни людей.