"Северный поток-2" бросила еще одна фирма из-за угрозы санкций США

Датская консалтинговая фирма Rambøll из-за угрозы американских санкций отказалась от участия в достройке "Северного потока 2".

"Угрозы адресных финансовых санкций США вынудили крупную датскую компанию отказаться от участия в международных строительных работах... Консалтинговая компания Rambøll стала жертвой конфликта из-за дорогостоящего газопровода "Северный поток-2" из России в Германию. Этот проект стал крупным политическим противостоянием между США, с одной стороны, и Россией, поддерживаемой Германией и Европейской комиссией, с другой", – сообщает датское издание Politiken.

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потере миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

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