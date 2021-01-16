Германии "Северный поток-2" может быть не нужным: депутат бундестага назвал условие

Если в Германии продлят локдаун, эпидемиологическая ситуация будет ухудшаться, то необходимости достроить "Северный поток-2" может не быть.

Об этом со ссылкой на слова депутата бундестага Вальдемара Гердта сообщил телеканал "360". "Если экономика Германии и ЕС сейчас рухнет, то спроса на это топливо не будет, такого большого, как предполагалось, поэтому, может быть, не надо так быстро и так срочно его достраивать", – отметил депутат.

При этом строительство "Северного потока -2" уже отложили на неопределенный срок – как минимум на две недели. Об этом со ссылкой на оператора проекта, компанию Nord Stream 2 AG, пишет Handelsblatt. Хотя по новому расписанию работы должны были начаться уже 15 января. Гердт считает, что это решение вызвано экономическими соображениями.

Отметим, ранее сообщалось, что работы начнутся уже 15 января. Днем ранее 14 января "Фортуна" вышла из немецкого порта Висмар, где она была пришвартована с конца декабря, свидетельствуют данные международной системы позиционирования морских судов. Судно обновило в системе место назначения с порта Висмар на "море".

Правительство США предупреждает компании, которые помогают в строительстве "Северного потока-2", о новых санкциях. В ближайшие дни Госдепартамент подготовит список всех компаний, которые участвуют в проекте, и внесет их в черный список.

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