Сеть супермаркетов METRO заявила, что продолжит работу в РФ: россияне пожаловались на цвета украинского флага в сети

Несмотря на военное нападение России на Украину немецкая компания METRO (один из крупнейших европейских ритейлеров) заявил, что продолжит работать на территории страны-агрессора. Сами россияне жалуются, что теперь в магазинах не будет части импортной продукции, а некоторые требуют сменить корпоративные цвета компании, которые совпадают с цветами украинского флага.

Об этом говорится на официальной странице Facebook и ВКонтакте в соцсетях. "Мы не планируем закрывать наши торговые центры. Все магазины METRO работают в обычном режиме. Мы предусмотрели необходимый запас товаров и отлаживаем цепочки поставок. Отгрузки компаниям ресторанного и гостиничного бизнеса продолжаются в прежнем режиме, согласно существующим договоренностям", – написали сотрудники компании.

Видео дня

В то же время в комментариях к сообщению россияне жалуются на то, что в магазинах станет меньше импортной продукции, а также выражают недовольство наличием цветов украинского флага в магазине. "Как настоящий патриот пойдёт сейчас в ваши магазины, если они окрашены во вражеские цвета, ваши сотрудники носят такую же бандеровскую форму?", – иронизирует один из пользователей.

При этом украинцы по всему миру требуют в ответ на решение компании бойкотировать их магазины. В то время как украинцы гибнут от взрывов российских ракет на своей собственной территории, европейская сеть кормит россиян.