Сертификация "Северного потока-2" затянется до второго квартала 2022-го? Эксперты дали прогноз

Цены на газ в Европе взлетели после того, как Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2". Как прогнозируют специалисты, процесс может затянуться аж до второго квартала (апрель – июнь) 2022 года.

"Откровенно говоря, у нас сейчас недостаточно газа. Мы не храним его на зимний период. Таким образом, существует реальная обеспокоенность тем, что если у нас будет холодная зима, в Европе могут начаться серьезные отключения электроэнергии", – цитирует гендиректора энергокомпании Trafigura Джереми Вейра CNN.

В то же время "Газпром" поставки не увеличивает, а в газохранилищах объемы на минимумах. Газопровод, который проходит в обход Украины, всегда вызывал споры. В Европе есть как сторонники проекта, которые заявляют, что запуск поможет стабилизировать ситуацию, так и его противники. Вторые объясняют невозможность ввода в эксплуатацию "Северного потока-2" тем, что он делает ЕС еще более зависимым от России, а также учитывают риски и угрозы, которые несет РФ для Украины.

Видео дня

В CSIS заявили, что никогда не было особой ясности в том, действительно ли газ из "Северного потока-2" может облегчить ситуацию в кратчайшие сроки. Но задержка с сертификацией усиливает опасения, что Россия не выйдет за рамки своих договорных обязательств по поставкам газа в Европу в трудный момент, как многие надеялись.

Хеннинг Глойстайн из Eurasia Group заявил, что это не повлияет на объемы газа, поступающего в Европу из России этой зимой. Он также добавил, что ситуация остается политически напряженной.

В Rystad Energy прогнозируют, что задержки с "Северным потоком-2" могут даже повлиять на энергетический рынок после этой зимы. Сертификация будет завершена не ранее апреля. Eurasia Group считает, что сроки могут затянуться до второго квартала 2022-го.

Эксперты прогнозируют, что ситуация продлит борьбу за сжиженный природный газ, спрос на который в настоящее время чрезвычайно высок. "Европа может быть вынуждена продолжать зависеть от и без того ограниченного рынка сжиженного природного газа, что предполагает повышенную вероятность сохранения устойчивой среды высоких цен на протяжении большей части первой половины следующего года, если Европа выйдет на рынок с сильно истощенными хранилищами", – заявили в Rystad Energy.

Ранее немецкий регулятор принял решение допустить к процессу сертификации Украину. Речь идет о госкомпаниях НАК "Нафтогаз" и "ОГТС" ("Оператор газотранспортной системы Украины").

При этом 16 ноября Германия приостановила сертификацию "Северного потока-2", решив, что компания-оператор газопровода должна быть зарегистрирована в ФРГ. В "Нафтогазе" заявили, что таким образом "Газпром" прибегает к "юридическим трюкам".

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Германии нужно отказаться от российского "Северного потока-2". Он отметил, что если новым канцлером ФРГ станет Олаф Шольц, по телефонному разговору он предложит ему работать во имя мира и "не давать Путину дополнительных денег в виде платежей за энергоресурсы".

OBOZREVATEL сообщал ранее о том, что Еврокомиссия (ЕК) готова консультироваться с Украиной в процессе подготовки заключения комиссии по проекту решения немецкого регулятора (Bundesnetzagentur) о сертификации газопровода "Северный поток-2". Так, Украина станет активным участником сертификации не только политически, но и юридически.