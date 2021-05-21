Сенаторы США намерены вернуть санкции против "Северного потока-2": представлен законопроект

В США 14 сенаторов-республиканцев 20 мая представили законопроект, который вновь вводит санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Он был представлен после того, как администрация президента Джо Байдена объявила об отмене мер в начале этой недели.

Об этом сообщает The Hill. Законопроект включает санкции против генерального директора Маттиаса Варнига, а также распространит их на "субподрядчиков любой организации, которая работает на трубопроводе "Северный поток-2".

"Рискуя ослабить позиции Америки в мире, администрация Байдена соглашается с ошибочной стратегией Германии, которая даст Путину контроль над нашими союзниками в Европе", – заявил сенатор Кевин Крамер. По его словам, "трубопровод Путина" должен быть остановлен, и он призывает своих коллег присоединиться к этим усилиям, прежде чем администрация заставит США на "собственном горьком опыте понять, почему энергетическая безопасность означает национальную безопасность".

Так, в список соавторов законопроекта входят: сенатор Майк Браун (Индиана), Джон Корнин (Техас), Шелли Мур Капито (Вирджиния), Билл Кэссиди (Вашингтон ), Джони Эрнст (Айова), Стив Дейнс (Монтана), Чак Грассли (Айова), Синди Хайд-Смит (Миссисипи), Роджер Маршалл (Канзас), Рик Скотт (Флорида) и Роджер Уикер (Миссисипи).

Администрация Байдена впервые сообщила об отказе от санкций в начале этой недели. Как сообщается, администрация пришла к выводу, что невозможно остановить строительство трубопровода, по которому газ будет идти в Германию, без санкций также и против предприятий из ФРГ. В дополнение к сенаторам-республиканцам, председатель сената по международным отношениям Боб Менендес также выступил против решения администрации.

Напомним, пятый чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Джон Хербст раскритиковал решение администрации Джо Байдена отменить часть санкций против газопровода "Северный поток-2". По мнению американского дипломата, это "огромный подарок" президенту РФ Владимиру Путину.

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