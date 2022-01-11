Сдача госимущества в аренду принесла Украине небывалую сумму: Сенниченко объяснил рекорд

Аренда государственного имущества в 2021 году принесла Украине 1,62 млрд грн. Это – наибольшая сумма за всю историю страны. Таких результатов удалось достичь за счет перехода на принципы прозрачности – внедрения онлайн-аукционов и раскрытия всей информации об объектах.

Об этом в Facebook сообщил глава Фонда госимущества (ФГИ) Украины Дмитрий Сенниченко. Он уточнил, что теперь арендовать у государства стало очень просто – оформить договор можно даже с обычного смартфона. Удобство аренды привлекло новых клиентов из малого и среднего бизнеса.

"По новым, прозрачным процедурам аренды в 2021 году было заключено 4700 договоров, на общую сумму в 542,4 млн грн. И по каждому такому договору – успешные проекты малого и среднего бизнеса", – написал Сенниченко.

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Более того, в 2022 году, по словам главы ФГИ, процедура аренды станет еще проще – все процессы полностью автоматизируют. Это коснется как подготовки объектов к аренде, так и подписания договоров.

"Это не только упростит процедуру для граждан, но и полностью ликвидирует возможности для злоупотреблений", – заверил Сенниченко. Он уточнил, что автоматизация будет внедрятся в кооперации с TAPAS Project (проект "Прозрачность и подотчетность в госуправлении и услугах").

Ранее Сенниченко также сообщил, что Украина получила 5,1 млрд грн от приватизации в 2021 году. Этот результат стал лучшим за последние 10 лет. Залогом рекордных поступлений стали максимальная открытость, понятность и прозрачность приватизационных процессов, объяснил глава ФГИ.

Такой подход, по его словам, привел к росту ряда ключевых показателей прохождения приватизации. В частности:

если раньше в среднем в аукционе участвовали 2 участника, то теперь – больше 5;

ранее цена на торгах росла примерно на 21%, теперь – на 150%.

По словам Сенниченко, "есть все основания для оптимизма" касаемо темпов приватизации в Украине в 2022 году. Однако для воплощения их в жизнь необходимо выполнение двух условий:

принятие соответствующих законодательных изменений народными депутатами;

обеспечение правительством передачи на приватизацию нестратегических активов.

"Этим мы дополнительно защитим права инвесторов в условиях недореформированной правоохранительной и судебной систем. Также пополним инвестменю в виде нестратегических и непрофильных активов, для которых государство должно найти новых эффективных собственников", – отметил Сенниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, аренда госимущества в Украине, как и его приватизация, полностью "переехала" на онлайн-аукционы. Они обеспечивают прозрачность передачи в аренду государственных объектов и справедливые условия как для арендаторов, так и для государства.

Кроме того, процесс продажи государственных госпредприятий стал прозрачным и открытым. Это способствует честной конкуренции. Как следствие страна выручает больше средств от продажи госимущества.