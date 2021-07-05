СБУ заблокировала активы всех 174 'контрабандных компаний', которые попали под санкции СНБО

Служба безопасности Украины заблокировала активы 174 компаний, попавших под санкции Совета нацбезопасности и обороны. Ограничительные меры были введены за связь фирм с контрабандной деятельностью.

В частности, 20 предприятиям приостановлено действие разрешений на брокерскую деятельность, пяти – остановлены разрешения на эксплуатацию таможенных складов, а три предприятия исключены из перечня мест доставки. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Представители Службы безопасности Украины отметили, что именно они подали предложения СНБО относительно санкций в рамках борьбы с системной контрабандой.

В первом полугодии 2021 года СБУ изъяла предметов контрабанды и обнаружила нарушений таможенных правил на 207,6 млн грн. Изъятия происходили в пределах 53 досудебных расследований. Среди предметов контрабанды, в частности: оружие, запрещенные вещества, древесина, культурные ценности.

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СБУ предупредила контрабанду культурных ценностей в ЕС, организованную группой контрабандистов, которые переправляли "товар" иностранным заказчикам через международный почтовый сервис, указывая в декларациях недостоверную информацию. Правоохранители изъяли коллекцию предметов старины почти 1 млн долларов.

Кроме того Служба безопасности Украины разоблачила членов преступной организации, которые занимались незаконным приобретением, добычей, переработкой и сбытом янтаря в страны Ближнего Востока и Восточной Азии. В ходе проведенных 67 обысков в Киеве, Ривненской и Киевской областях изъято:

более 1 тонны янтаря-сырца;

почти 500 кг готовых изделий из янтаря; оборудование для обработки;

наличные 130 тыс. долларов и 30 тыс. евро;

мобильные терминалы с установленным специальным программным обеспечением для продажи "элитного янтаря";

черновые записи по объемам незаконного бизнеса и клиентов;

40 мотопомп с пожарными рукавами и 2 автотранспорта.

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