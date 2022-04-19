Санкции возвращают Россию в 90-е: в РФ разрешат авто экологического класса "Евро-0"

Россия возвращается к старым стандартам автомобильных двигателей. Путинское правительство задумалось о разрешении на на производство двигателей устаревших классов в плоть до "Евро-0". Для понимания: в Европе, США и Японии "Евро-0" действовал до 1992 года, а "Евро-1" – до 1995 года.

КАМАЗ уже перешел к выпуску грузовиков "Евро-2", пишет "Коммерсант". Вот только продавать эти автомобили завод еще не может – именно потому, что такие стандарты пока что запрещены российскими законами.

Более того, правила Таможенного союза (входят Россия, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Армения) запрещают продажу авто с классом ниже "Евро-5". Но из-за санкций российские автоконцерны уже не могут выпускать такие двигатели: остановлены поставки электронных блоков управления.

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Согласно решению, которую готовят российские власти, поблажки по эко-классу получат только крупные российские предприятия с более чем 5 тыс. сотрудников. Правила распространят на машины, выпущенные с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.

Фактически такие изменения вернут автопром РФ к стандартам 1990-х годов:

в рамках "особого порядка" предполагается, что для легковых машин, легких коммерческих авто и грузовиков с бензиновыми двигателями экологический класс может быть любым – начиная с "Евро-0";

для легких коммерческих автомобилей и грузовиков с дизельными двигателями – с "Евро-1";

с газовыми двигателями – "Евро-3".

Аналитики считают, что россиянам вряд ли понравятся такие автомобили, и спрос упадет. "Потребителям не так важна экология, но снижение уровня безопасности и комфорта отразится на спросе", – говорится в материале.

Как ранее писал OBOZREVATEL, для российской экономики заканчивается эра существования за счет финансовых резервов. Теперь страну ждет инфляция выше запланированной, а местных производствам придется подстраиваться под новые условия. В том числе переходить на выпуск продукции старых моделей.