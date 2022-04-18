РФ ждут экономические потрясения: глава центробанка дала россиянам неутешительный прогноз

Для российской экономики заканчивается эра существования за счет финансовых резервов. Теперь страну ждет инфляция выше запланированной, а местных производствам придется подстраиваться под новые условия. В том числе переходить на выпуск продукции старых моделей.

Об это заявила глава Центробанка РФ (ЦБ РФ) Эльвира Набиуллина. Reuters называет ее речь "самой важной с тех пор, как 24 февраля Россия ввела свои войска в Украину".

В частности, Набиуллина признала, что инфляция в РФ может вернуться к целевому уровню в 4% не раньше 2024 года. Санкции, по ее словам, в основном коснулись финансового рынка, "но теперь они начнут все больше сказываться на экономике".

"Период, когда экономика может жить за счет резервов, конечен. И уже во втором и третьем квартале мы вступим в период структурных преобразований и поиска новых бизнес-моделей. Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистикой внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт", – сказала глава ЦБ РФ.

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Поэтому российским компаниям придется адаптироваться. В частности, производителям потребуется искать новых партнеров, логистику или переходить на выпуск продукции предыдущих поколений, отметила Набиуллина.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российские власти впервые официально признали, что РФ ждет падение ВВП "более чем на 10%" в 2022 году. При этом россиян предупредили – денег в регионах станет меньше. О том, что экономическая катастрофа вызвана военным вторжением России в Украину, власти предпочли промолчать.