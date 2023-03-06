В Германии разгорелся скандал вокруг фонда, помогавшего обходить санкции за строительство "Северного потока-2"

Немецкий фонд "Защита климата и экологии" подозревают в сотрудничестве с Россией по обходу санкций для завершения строительства "Северного потока-2". Организация, вероятно, получила 20 миллионов евро "пожертвований" от компании Nord Stream 2 AG (управляет российскими газопроводами "Северный поток" и "СП-2"), не уплатила половину этой суммы в виде налога, а декларацию скрыла.

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Инициатором создания фонда была Мануэла Швезиг – премьер земли Мекленбург-Передняя Померания (ФРГ). Как пишет Bild, она в течение многих выступала за дальнейшее строительство российского газопровода, игнорируя предупреждения Соединенных Штатов, Польши, стран Балтии и Украины.

"Теперь понятно: Швезиг не в одиночку боролась за важнейший крупный энергетический проект кремлевского диктатора Владимира Путина – а тесно сотрудничала с ближайшим путинским окружением", – сказано в статье.

Известно, что политик с 2018 года семь раз встречалась с Маттиасом Варнигом, давним управляющим директором Nord Stream 2 AG, и провела минимум три продолжительных телефонных разговора с ним. Варниг считается близким другом российского президента.

После того, как Путин развязал полномасштабную войну против Украины, Швезиг объявила о роспуске фонда, а деньги, перечисляемые из "СП-2", должны были использоваться в гуманитарных целях. Однако "Защита климата и экологии" продолжила свою работу.

"Здесь (в Украине. – Ред.) до сих пор ждут денег, которые она обещала для Украины", сказал депутат Бундестага, эксперт по экономике "Христианско-демократического союза" Тилман Кубан.

Теперь стало известно, что одна из работниц сожгла в камине как минимум три налоговые декларации фонда, в том числе за 2022 год. В этом признался глава налоговой службы Уве Ольшевский на заседании комитетов по правам и финансам.

Сообщается, что эти документы касались пожертвований на 20 миллионов евро кремлевской группы "Газпром". Налоги за эти средства в госбюджет не поступили.

Как писал OBOZREVATEL:

– Глава Мюнхенской конференции безопасности Кристоф Хойсген, который много лет был советником по внешнеполитическим вопросам экс-канцлера Германии Ангелы Меркель, заявил, что самой большой ошибкой ее последнего правительства был газопровод "Северный поток-2".

– Меркель ранее выступала в защиту решения по закупке больших объемов природного газа в России и за сотрудничество стран в сфере энергетики.

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