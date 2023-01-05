Чешский оператор не получил от России платежи за транспортировку газа: заявление компании

Чешская компания Net4Gas, являющаяся оператором системы транспортировки природного газа в стране, не получила последние ежемесячные платежи от главного российского поставщика. В компании выясняют причины, по которым российская сторона прекратила плату по мощности транспортировки топлива.

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Оператор заявил, что ежемесячные платежи, которые он не получил от российской компании, полагаются на основании ключевых контрактов. Выручка от контрактов с трейдером составила около трех четвертей его общей выручки за 2021 год, сообщает Seznam Zpravy.

В то же время в Net4Gas заявили, что, несмотря на недоплату со стороны российского партнера, теперь она способна оплачивать свои операционные расходы, а также расходы на финансирование. Фамилии российского бизнесмена не называются.

В компании также напомнили, что рейтинговое агентство Fitch Ratings в своем сообщении от октября 2022-го, в котором оно подтвердило свой текущий рейтинг, заявило, что ее сценарий дефолта уже предполагает полное или почти полное прекращение работы российских газопроводов в Европу и отсутствие платежей от основного. заказчика. И неуплата является частью этого сценария, добавили в Net4Gas.

"Мы видим существенный риск невыполнения долгосрочных транзитных контрактов между Net4gas и "Газпромом" по принципу "отправляй или плати" из-за постоянной эскалации санкций и отсутствия транзита российского газа через трубопровод на данный момент", - говорится в заявлении Fitch.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в четверг, 5 января, цена на газ в Европе опустилась ниже $700 за 1 тыс. кубометров. Это произошло впервые с сентября 2021 года.

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