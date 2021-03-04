Самый мощный трубоукладчик 'Северного потока-2' вышел в море

Трубоукладчик "Академик Черский" 4 марта должен покинуть немецкий порт Висмар и выйти в Балтийское море. Судно указывает, что направляется на морские работы. Однако присоединится ли оно к строительству "Северного потока-2" или снова пойдет на испытания к Калининграду, неизвестно.

Самый мощный трубоукладчик в распоряжении проекта пока так и не участвовал в строительстве. Об этом сообщает EurAsia Daily.

Четыре буксира выводят "Академик Черский" на рейд порта. По автоматической идентификационной системе (АИС) судно указывает, что 5 марта начнет морские работы.

"Академик Черский" считается основным судном по достройке "Северного потока-2". После дооснащения и модернизации его скорость трубоукладки может превышать два километра в сутки. Кроме того, он оснащен системой динамического позиционирования, которая позволяет удерживаться в заданной точке с помощью подруливающих винтов и не использовать якоря, на перестановку которых тратится значительное время.

Напомним, баржа-трубоукладчик "Фортуна" 3 марта завершила укладку десятого километра "Северного потока-2" в датских водах после возобновления строительства. За сутки судно уложило на дно около 800 метров газопровода. До конца участка осталось 39 километров, при благоприятной погоде "Фортуна" может пройти их за полтора месяца.

Также отметим, что быстрые темпы строительства "Северного потока-2" в водах Дании в условиях политического прессинга со стороны управляющих компаний о необходимости скорейшего завершения работ приводят к росту угроз экологии и здоровью членов экипажа. Актуализировался фактор, о котором предупреждали экологи – химические отравляющие вещества времен Второй мировой войны, которые были захоронены на дне в районе острова Бронхольм.

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