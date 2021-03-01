Если "Северный поток-2" запустят, Украина столкнется с новой угрозой: в "Нафтогазе" раскрыли план

Если "Северный поток-2" достроят и запустят, энергетическая безопасность Украины окажется под угрозой, будут потеряны доходы от транзита. Однако правительство подготовилось к такому сценарию.

Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в интервью изданию "Український Тиждень". "Мы подготовились к такому сценарию. Если взглянуть на цифры этим летом, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресуров и получать их по справедливой цене", – сказал он.

"Да, мы рискуем потерять доходы от транзита и компонент безопасности, но в то же время у нас не будет дефицита топлива. На газовом рынке мы относительно защищены и даже реэкспортируем газ из подземных хранилищ. Зато на рынке электроэнергии мы сейчас зависимы от импорта из Беларуси. Если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения", – отметил Коболев.

Также он отметил, что нужно сделать все возможное, чтобы российская агрессия не нарастала. НАК "Нафтогаз" для этого борется против достройки газопровода "Северный поток-2".

Как стало известно ранее, в случае запуска "Северного потока-2" Кабинет министров сделает все для полной интеграции в рынок ЕС. "Сейчас Россия не имеет никаких инструментов, чтобы нанести вред нашей энергетической безопасности. Но, безусловно, завершение этого проекта ("Северный поток-2") подорвет такую безопасность. Ответом на это может быть наша интеграция в европейский рынок и формирование единого пространства для конкуренции, для того, чтобы открыть рынок для компаний Евросоюза, – это еще один из путей, которые мы видим в Киеве", – заявила вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина.

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