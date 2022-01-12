Сайт онлайн-магазина "Цитрус" прекратил работу после решения суда

Сайт крупной сети магазинов электроники "Цитрус" перестал работать. Это произошло через пару дней после решения суда о запрете использования этой торговой марки. Тем не менее, в самой компании заявляют, что судебный запрет ни при чем, а сайт недоступен якобы из-за хакерской атаки.

При попытке зайти на основной сайт компании – citrus.ua – пользователь получает уведомление о том, что веб-страница недоступна, сообщает OBOZREVATEL. При этом сеть магазинов продолжает работать и даже запустила запасной сайт-"зеркало" по адресу citrus.com.ua. Он доступен для клиентов.

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"Цитрус" в Telegram-канале объяснил отключение сайта не судебным решением, а хакерской атакой. В компании уверяют, что подали жалобу в правоохранительные органы, а работу сайта планируют восстановить.

"К сожалению, сейчас на наш сайт совершаются незаконные хакерские атаки, поэтому могут быть временные проблемы с его работой... Мы уже работаем над полноценным восстановлением работы сайта", – говорится в сообщении.

Что за решение суда?

Хозяйственный суд Киева 4 января постановил, что торговля под брендом "Цитрус" должна прекратиться. Более того, согласно решению, торговую марку нельзя использовать на веб-сайтах и в доменных именах. Ограничения были введены до того момента, когда суд вынесет финальное решение в деле "Цитруса".

Тем не менее в самой компании заявили, что решение суда не признают. "Цитрус" обжаловал вердикт и заверил, что все равно продолжит работу. Представители компании считают, что фирма, на которую был подан иск, не входит в группу "Цитрус", а сам "Цитрус" якобы не использует эти торговые марки.

Дело "Цитруса"

В компании в 2020 году возник масштабный корпоративный конфликт. По словам политика из бизнесмена Геннадия Корбана, один из управлявших партнеров "Цитруса" Григорий Топал решил избавиться от своего партнера по бизнесу Дмитрия Зинченко "рейдерским путем".

Зинченко и сам заявлял о рейдерском захвате. "Налицо факт рейдерского захвата управления компании со стороны ее второго собственника, Топала Григория Иордановича", – говорил он в видеообращении.

Зинченко пообещал бороться в правовом поле. После этого начались судебные разбирательства.

Однако фактически компания продолжила работать под единоличным руководством Топала. При этом стало известно, что он злоупотребляет властью в компании, "оптимизируя" налоговые платежи и занижая таможенные сборы.

В частности, летом 2021 года стало известно, что технику для компании "Цитрус" завозили в Украину через 60 подставных "ФОПов" по заниженным ценам. В результате были не уплачены налоги на 13,3 млн грн. По факту было заведено дело, но следователь закрыл его, опираясь только на показания менеджмента компании.

А 12 октября 2021 года Хозяйственный суд Одесской области вынес решение о признании 1 млрд грн задолженности компании "Цитрус" перед третьими лицами. "Это свидетельствует о том, что корпоративный конфликт продолжается. И в нем рано или поздно будет поставлена точка и восстановлена справедливость", – уверен Корбан.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Корбан приобрел 50% компании "ЗТ-Инвест" – ей принадлежат торговые марки и логотипы сети "Цитрус". Покупка произошла на фоне корпоративного конфликта между основателями "Цитруса" – Дмитрием Зинченко и Григорием Топалом. В интервью сам Корбан рассказывал, зачем ему "Цитрус" и что будет с сетью.