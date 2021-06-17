Корбан заявил, что подал исков на 1 млрд грн к совладельцу компании "Цитрус"

Юристы днепропетровского бизнесмена Геннадия Корбана подали исков на общую сумму более 1 млрд грн к партнеру-совладельцу компании "Цитрус" Григорию Топалу и группе юридических лиц, которые он контролирует, а также подготовили жалобы в правоохранительные и налоговые органы.

Об этом Корбан сообщил на своей странице в Facebook. Он напомнил, что получил 50%-ную долю в группе компании "Цитрус" и "возвращается в бизнес".

"Трех месяцев было достаточно для того, чтобы провести глубокий анализ и аудит деятельности компании. Специалисты кропотливо изучали документы. И обнаружили вещи, о которых не принято говорить вслух", – отметил он.

По его словам, речь идет об:

оптимизации налогов "путем незаконной переуступки долгов без согласия кредиторов",

Видео дня

передаче оборотных товаров на "безоплатной основе" фирмам-сателлитам

"многолетней "серой" растаможке товаров компанией "Цитрус", которая якобы заботилась о своей репутации".

Напомним, 1 марта 2021 стало известно, что в структуре собственности сети электроники "Цитрус" появился бизнесмен Геннадий Корбан, котрый купил 50% компании ЗТ-Инвест – ей принадлежат торговые марки и логотипы сети. Покупка произошла на фоне корпоративного конфликта между основателями "Цитруса" – Дмитрием Зинченко и Григорием Топалом. В интервью сам Корбан рассказал, зачем ему "Цитрус" и что будет с сетью.