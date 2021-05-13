С Витренко на год подписали контракт, а набсовету 'Нафтогаза' предложат продолжить работу – Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в четверг, 13 мая, с новым главой правления "Нафтогаза" Юрием Витренко, который сменил на посту Андрея Коболева, был подписан контракт на 12 месяцев. Он отметил, что другого руководителя будут выбирать уже через полгода на прозрачном конкурсе.

Такое заявление Ермак сделал во время общения с послами "Большой семерки", Швеции и Европейского Союза, которое состоялось 13 мая, сообщили на сайте ОП. Он также анонсировал встречу с наблюдательным советом компании, который решил досрочно уйти в отставку с 14 мая в полном составе.

По словам Ермака, им предложат остаться работать, при условии обеспечения конструктивного диалога с Витренко, до проведению нового конкурса на обновление наблюдательного совета.

"Когда начнет работать новый состав наблюдательного совета, автоматически начнется подготовка к новому конкурсу по выбору главы правления", – пояснил руководитель ОП.

Напомним, Витренко заявил, что правительство поручило ему вывести НАК "Нафтогаз Украины" на прибыль. Также должна увеличиться добыча газа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

Витренко заявил, что планирует на должности создать рыночные условия, чтобы экономически обоснованная цена была ниже для потребителей, чем сейчас. Одна из целей – увеличение собственной добычи газа.