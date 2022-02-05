С депозита в банке списали налоги и 'амортизацию': и сколько нужно заплатить за вклад

В Украине Индустриалбанк прислал своему клиенту выписку, согласно которой помимо налогов с его депозита вычли 156 грн "амортизации по депозиту". В финансовом учреждении пояснили: произошла ошибка.

Об этом сообщает издание "Минфин". "За январь 2022 года пришли проценты, из них вычтен налог и военный сбор — это понятно. И вот это "Амортизация дисконта/премии по депозиту по методу ЕВС по договору № ############## от 05.08.2021", написал клиент.

Отметим, с процентов по депозиту нужно заплатить:

подоходный налог (НДФЛ) в размере 18%;

военный сбор в размере 1,5%

В Индустриалбанке заявили, что такой счет предоставили по ошибке. Мол, сумма от этого не должна меняться, из-за бухгалтерской ошибки в выписке указали сумму расходов по депозитам по методу эффективной процентной ставки на основании стандарта финотчетности.

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Ставки. В Украине депозиты от населения принимают по ставке в 6-12% годовых. Сумма зависит от множества факторов: можно ли досрочно забрать свои деньги, можно ли пополнять депозит, на какой он срок. Отметим, при этом инфляция в 2021-м составляла около 11%. То есть если ставка была ниже указанной суммы, то часть средств "съела" инфляция.

Деньги возьмут не у всех. В Украине банки в рамках финансового мониторинга обязаны проверять, откуда их клиенты взяли деньги. И если сумма не подтверждается белыми доходами, то деньги могут не принять.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Украине в результате роста конкуренции и высокой конкуренции в 2022-м могут закрыться или реорганизоваться 20 банков. Некоторые из них также могут превратиться в финансовые компании, которые предоставляют услуги населению. В первую очередь под риском окажутся небольшие финансовые учреждения.