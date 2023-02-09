РосСМИ: METRO хочет остаться в РФ. Что говорят в украинском офисе

РосСМИ сообщили, что гендиректор Metro AG – компании, управляющей сетью супермаркетов Metro, – заявил о желании продолжать работу на рынке России. Тем не менее в украинском офисе компании опровергли существование такого заявления.

Видео дня

Цитату генерального директора Metro AG Штеффена Гройбеля опубликовало издание Moscow Times. Там рассказали, что:

Гройбель сказал: "Мы хотим остаться на российском рынке";

"ранее сеть супермаркетов подтверждала планы остаться и в России, и в Украине".

В свою очередь, по информации LIGA.net, сообщение российского издания является фейковым. "В украинском офисе компании существование такой цитаты опровергли", – говорится в сообщении.

Напомним: несмотря на военное нападение России на Украину, немецкая компания METRO заявила, что продолжит работать на территории страны-агрессора. "Мы не планируем закрывать наши торговые центры. Все магазины METRO работают в обычном режиме. Мы предусмотрели необходимый запас товаров и отлаживаем цепочки поставок. Отгрузки компаниям ресторанного и гостиничного бизнеса продолжаются в прежнем режиме, согласно существующим договоренностям", – написали сотрудники компании.

В то же время в METRO Украина раскритиковали такую позицию. Там отметили, что являются "отдельным игроком на локальном рынке" и в марте обратились "с официальным письмом к руководству METRO AG в Дюссельдорфе с требованием незамедлительно закрыть бизнес на территории России".

Однако, рассказали в компании, в немецком офисе ответили, что таким образом "10 000 сотрудников в России останутся без работы". А санкции, которые вводит цивилизованный мир в ответ на агрессию России, "должны влиять на руководство страны и ее экономику, а не на население".

"Подразделение METRO Украина входит в состав международной компании METRO AG, представленной более чем в 30 странах мира. Каждое подразделение является отдельным игроком на локальном рынке с операционной моделью. Компания METRO Украина категорически не согласна с позицией своей материнской компании. Наша позиция о необходимости закрытия бизнеса METRO в России остается неизменной", – подчеркнули в METRO Украина.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Европейский центробанк (ЕЦБ, аналог украинского Нацбанка для валютной зоны евро) отреагировал на скандал с европейскими банками, которые предлагают кредитные каникулы россиянам, мобилизованным на войну в Украине. Так, в ЕЦБ настойчиво призывают такие учреждения выйти с рынка РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!