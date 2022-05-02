Россияне побежали судиться с Apple, Netflix и Sony: требуют миллионы за "моральный ущерб"

Россияне начали подавать судебные иски против иностранных компаний, которые ограничили или прекратили работать в РФ из-за войны в Украины. В частности, в рамках коллективного иска жители России потребовали от Apple 90 млн рублей ($1,28 млн) за "моральный ущерб". А от Netflix – 60 млн рублей ($845 тыс.).

Оба иска подала юридическая компания "Чернышов, Лукоянов и партнеры". В случае с Apple жалоба касается отключения в РФ сервиса Apple Pay, а Netflix обвиняют в "прямом нарушении прав пользователей".

Суммы компенсаций, которые требует компания, могут вырасти. Дело в том, что "ущерб" рассчитывают для каждого присоединившегося к коллективному иску. К примеру, от Apple каждый "пострадавший" требует по 10 тыс. рублей (около $140). А "Чернышов, Лукоянов и партнеры" все еще приглашает новых истцов.

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Помимо выплаты компенсаций, россияне требуют от Apple и Netflix возобновить работу в РФ. Обе компании прекратили предоставлять свои услуги россиянам из-за военного РФ в Украину.

Эти судебные иски – далеко не единственные. Судя по всему, в РФ это новый тренд "сопротивления санкциям".

Например, компания Sony получила иск от жителя Санкт-Петербурга, который требует 10,8 млн рублей ($152 тыс.) за отключение доступа к PS Store. Геймер аргументирует свою претензию дискриминацией и хочет вернуть вложенные в футбольный симулятор 800 тыс. рублей (около $11 тыс.), а также компенсировать моральный ущерб.

А блогеры, которые потеряли доход от блокировки Instagram требует от Meta $1 млрд. Также они хотят от компании публичных извинений перед гражданами России.

В суд этот иск пока не подавали – просто направили Meta письмо с требованиями. Интересно то, что Instagram не прекращал работу в РФ – его заблокировал Роскомнадзор, то есть власти самой страны. Поэтому куда логичнее было бы требовать компенсацию от российской государственной машины.

Как сообщал OBOZREVATEL, жаловаться в суды РФ собралась и на официальном уровне. Так, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о намерении судится с ЕС и США, чтобы вернуть арестованные около $300 млрд резервов.

Российские власти заявляют, что это "уникальная ситуация" и "нарушение законов". Хотя на самом деле ЕС и США уже арестовывали активы стран, которые решались на масштабные преступления и нарушения международного права.