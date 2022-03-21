Россиянам грозит дефицит шин: иностранные производители уходят, а местным не хватает сырья

В России прекратил работу последний иностранный производитель шин, японская компания Yokohama Rubber Co. Ltd. Предприятие прекращает производство на заводе шин российской "дочки" в Липецке. Ранее работу в РФ остановили Michelin, Bridgestone и Continental. А крупные поставщики из-за границы отказываются от экспорта в страну-агрессора.

Полностью остановить импорт своей продукции в России решил японский производитель Sharp. Причиной указали полномасштабное российское вторжение в Украину, говорится в сообщении компании.

"Sharp Group приостанавливает поставки в Россию из-за конфликта. Мы будем продолжать внимательно следить за ситуацией и принимать адекватные меры на основе духа нашей хартии корпоративного поведения Sharp Group", – говорится в заявлении компании.

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На российском заводе Yokohama Rubber производит шины для легковых машин. В комментарии для Tire Business представитель компании отметил, что "искренне надеется на скорейшее разрешение ситуации в России и Украине и обеспечение мира и безопасности всех людей".

Шинники объясняют остановку не только протестом против войны в Украине, но и общими для всей автопромышленности проблемами с поставками из-за санкций. Так, в Michelin прямо указали на трудности с поставками сырья и полуфабрикатов. В Bridgestone говорили о "серьезных проблемах, вызванных перебоями в цепочке поставок и логистике, волатильностью национальной и иностранной валюты", пишет российский "Коммерсант".

Источник издания объяснил, что традиционно проблемы связаны с натуральным каучуком, которого нет в РФ. Также не хватает химикатов, необходимых для производства.

Россияне вряд ли столкнутся с дефицитом летних шин, ведь ассортимент выпускается заранее, чтобы к началу сезона продукция уже была отгружена на склады дистрибуторов. Проблемы у покупателей возникнут чуть позже. Пока что в РФ планируют пытаться искать сырье для собственного производства и увеличивать импорт из Китая.

Как сообщал OBOZREVATEL, Россия планирует национализировать компании, которые по собственному желанию уходят из их страны. Их будут забирать. Такие действия фактически вернут страну-агрессора в 1917 год, это признали даже приближенные к президенту РФ Владимиру Путину предприниматели.

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