Россия ''вернется в 1971 год'': в США отреагировали на планы РФ захватить американские и международные компании

Россия планирует национализировать компании, которые по собственному желанию уходят из их страны. Их будут забирать. Такие действия фактически вернут страну-агрессор в 1917 году, это признали даже приближенные к президенту РФ Владимиру Путину предприниматели.

Об этом на своей странице в twitter написала пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки. "Даже видный российский бизнес-лидер, связанный с президентом Путиным, признал этот факт, заявив, что он "вернет нас в 1917 год" и что "последствия такого шага – глобальное недоверие к России со стороны инвесторов – мы испытаем на себе через многие десятилетия", – написала она.

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Также в Белом Доме поприветствовали желание американских компаний уйти из российского рынка. "Мы поддерживаем американские компании, которые принимают непростые решения относительно будущего своих операций в России", – говорится в сообщении.

Ранее в РФ провластная партия "Единая Россия" разработала законопроект о захвате (национализации) предприятий, которые более чем на 25% принадлежат иностранцам и решили закрыться. На них введут свою администрацию и дадут 5 дней для того, чтобы предприятие снова открыли.