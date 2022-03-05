Россиян оставили без Gucci, Balenciaga и строительного оборудования

Группа Kering – ей принадлежат люксовые бренды, включая Gucci, Balenciaga и Yves Saint Laurent – объявила о закрытии своих магазинов в России. Также из страны уходит в мире производитель строительной техники, японская компания Komatsu и производитель техники Hitachi. Таким образом, товарная изоляция РФ усиливается.

"На фоне растущих опасений из-за нынешней ситуации в Европе Kering временно закрывает магазины принадлежащих ей домов, которыми группа управляет напрямую в стране (РФ. – Ред.)", – сообщила группа Kering.

Кроме того, группа намерена оказать поддержку украинским беженцам. Kering сделает пожертвования УВКБ ООН и Агентству ООН по делам беженцев.

Производители оборудования Komatsu и Hitachi вместе с технологической группой Panasonic присоединились к растущему списку японских компаний, отменяющих деловые отношения с Россией, пишет Nikkei. Таким образом по состоянию на 5 марта уже около сотни компаний заявили, что выходят с российского рынка.

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Ранее OBOZREVATEL писал о торговых гигантах, которые все еще не ушли из РФ. Таким образом этот бизнес финансирует войну. Украинцев и граждан других стран призывают бойкотировать товары таких компаний.

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