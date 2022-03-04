Пять мировых торговых гигантов продолжают работать в России: список

Несмотря на войну с Украиной, которую развернула Россия, на территории страны-агрессора продолжают работать мировые торговые гиганты. В список вошли 5 компаний с самым большим оборотом в мире, среди них: Nestlé, P&G, Unilever, Coca-Cola и Danone.

"Своими налогами в РФ они продолжают поддерживать ее военную агрессию на территории Украины", – говорится в сообщении Transparency International Ukraine в Facebook. Пост был опубликован в пятницу, 4 марта.

В компании также рассказали, как нужно действовать украинцам в подобной ситуации. "Заходите на их официальные страницы и пишите в комментариях к их постам, что они финансируют войну. Пока кто-то в РФ развивает бизнес, в Украине от рук агрессора гибнут люди! Немедленно прекратите сотрудничество с террористами!", – говорится в заявлении.

Видео дня

Напомним, ранее свой бизнес в РФ решил прекратить целый ряд известных компаний. Среди них, к примеру, Apple (не работает вообще на территории страны), Ford (приостановила деятельность и пожертвовала Украине $100 тыс) и многие другие.

Кстати, 4 марта французская компания Louis Vuitton — Moët Hennessy (LVMH) объявила, что закрывает свои 124 магазина в России "учитывая нынешние обстоятельства в регионе". Об этом сообщает AFP.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России в пятницу, 4 марта, объявили о блокировке доступа к сетям Facebook (принадлежит компании Meta Platforms) и Twitter. В Роскомнадзоре заявили, что с октября 2020-го якобы зафиксировали 26 случаев дискриминации российских СМИ и информресурсов со стороны Facebook.