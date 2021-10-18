Россия заполнила "Северный поток-2" газом, но не полностью: что это значит

Россия заполнила техническим газом первую нитку своего газопровода "Северный поток-2". Это значит, что фактически он готов к полноценной работе. Впрочем, для начала поставок российского газа в Европу "труба" должна еще пройти соответствующую сертификацию.

В соответствии с планом и проектными требованиями, в первую нитку газопровода закачали около 177 млн кубометров технического газа. Таким образом давление в трубе установилось на уровне 103 бар. Этого достаточно для начала транспортировки газа, сообщает оператор проекта – компания Nord Stream 2 AG.

Касаемо второй нитки сообщается лишь, что "пусконаладочные работы на ней продолжаются". Также говорится, что о следующих шагах будет сообщено дополнительно.

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В свою очередь посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС заявил о полной готовности "Северного потока-2" к работе. По его словам, поставки газа в Европу по этому трубопроводу начнутся сразу после "отмашки" со стороны Германии.

В то же время он заверил, что Москва не использует газ в качестве политического оружия или инструмента давления. Однако при этом Келин подчеркнул, что Россия нарастит поставки газа в Европу только после того, как Германия даст разрешение на запуск "Северного потока-2".

"Россия, безусловно, не придерживает газ из политических соображений. Хотя поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток-2", как только Германия его окончательно одобрит, пойдут быстрее и в больших объемах", – заявил посол.

Кстати, на фоне заявления о заполнении газопровода техническим газом цены на топливо пошли вниз. Так, цена на газ на лондонской бирже ICE упала до 980 долларов/тысяча кубометров. Что только подтверждает использование Россией "трубы" в качестве инструмента давления на Европу.

В России уже давно говорят о готовности запустить работу своего газопровода. О том, что поставки газа в Европу по нему начнутся в октябре, Москва сообщала еще в конце августа. Впрочем, довольно быстро стало очевидно, что эти заявления не имеют ничего общего с реальностью.

Дело в том, что первый этап сертификации "трубы" в Европе начался только 8 сентября. И продлится этот процесс не менее 4 месяцев. В целом же, по подсчетам старшего советника по энергетическим вопросам Госдепа США Амоса Хохштайна, на сертификацию понадобится 6-7 месяцев.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Германия готова судится с Nord Stream 2 AG. Разбирательство начнется, если оператор "Северного потока-2" не подтвердит соответствие газопровода требованиям законодательства ЕС.