Россия лишит Украину транзита газа после запуска 'Северного потока-2', – Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска газопровода "Северный поток-2" РФ сделает так, чтобы контракт о транзите голубого топлива через Украину не был продлен. Он убежден, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. "Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят "Северный поток-2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в "нормандском формате" договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится", – сказал Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.

По его словам, если в 2021-м завершат техническую сторону "Северного потока-2", то газопровод заработает через два-три года. Кроме того, все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было.

"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается", – добавил глава государства.

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Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель отправила высокопоставленную переговорную группу в США для обсуждения проекта газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что поездка символизирует улучшение отношений между странами при президенте Джо Байдене.

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