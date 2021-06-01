Россия лишит Украину транзита газа после запуска "Северного потока-2", – Зеленский
Президент Владимир Зеленский заявил, что после запуска газопровода "Северный поток-2" РФ сделает так, чтобы контракт о транзите голубого топлива через Украину не был продлен. Он убежден, что Россия использует этот рычаг в вопросах Донбасса и Крыма.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента. "Реально у них на руках флеш-рояль, который еще и частично поддерживает Европа. Если они достроят "Северный поток-2" – это угроза для энергетической безопасности Украины и Европы. Россия точно нас отключит. Да, у нас есть контракт. Кстати, благодаря Германии и Франции мы в "нормандском формате" договорились об этом контракте на пять лет. И из этих пяти лет почти два уже прошли. Через три года этот контракт закончится", – сказал Зеленский в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung.
По его словам, если в 2021-м завершат техническую сторону "Северного потока-2", то газопровод заработает через два-три года. Кроме того, все это делается для того, чтобы следующего контракта у Украины не было.
"Северный поток-2", я считаю, ничем не отличается от аннексии Крыма. Я объясню, почему. Чтобы забрать себе Крым и иметь возможность торговаться, была начата война на востоке Украины, тогда понемногу "забывается" вопрос Крыма. Но мы продолжали поднимать эту тему. Именно поэтому я решил создать Крымскую платформу. Ведь мы понимали, что вопрос оккупации Крыма забывается", – добавил глава государства.
Напомним, канцлер Германии Ангела Меркель отправила высокопоставленную переговорную группу в США для обсуждения проекта газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что поездка символизирует улучшение отношений между странами при президенте Джо Байдене.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты.
Президент США Джо Байден за несколько месяцев до того, как отменить санкции против оператора "Северного потока-2", получил деньги от российского лоббиста, сторонника газопровода Ричарда Берта.
Экс-посол Украины в США Александр Моцик заявил, что "Северный поток-2" не имеет права на существование, от его ввода в эксплуатацию не выиграет никто, даже Германия, которая, на первый взгляд, может лоббировать его строительство из-за собственных экономических выгод.