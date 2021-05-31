В МИД РФ рассказали, будут ли доставлять газ через Украину после запуска "Северного потока-2"
Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты. Он отметил, что "Северный поток-2" – это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья существуют определенные обязательства.
Об этом сообщает издание "РИА-Новости". "У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", – сказал Биричевский.
В МИД также добавили, что РФ никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа. "Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", – отметил дипломат.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден за несколько месяцев до того, как отменить санкции против оператора "Северного потока-2", получил деньги от российского лоббиста, сторонника газопровода Ричарда Берта. И хотя речь идет об относительно небольших суммах, это может считаться нарушением предвыборного обещания американского лидера.
Берт пожертвовал 4000 долларов в октябре 2020 года. В марте того же года он потратил 10 000 долларов на комитет политических действий Unite The County.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Экс-посол Украины в США Александр Моцик заявил, что "Северный поток-2" не имеет права на существование, от его ввода в эксплуатацию не выиграет никто, даже Германия, которая, на первый взгляд, может лоббировать его строительство из-за собственных экономических выгод.
Пятый президент, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что ситуация вокруг достройки газопровода "Северный поток-2" критически важна для Украины, и не только с точки зрения экономики, но и безопасности.