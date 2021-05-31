В МИД РФ рассказали, будут ли доставлять газ через Украину после запуска 'Северного потока-2'

Директор Департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что поставки газа через Украину будут продолжаться, пока действуют соответствующие контракты. Он отметил, что "Северный поток-2" – это сугубо экономический проект, а в отношении транзита сырья существуют определенные обязательства.

Об этом сообщает издание "РИА-Новости". "У нас нет задачи приостановить поставку газа через Украину", – сказал Биричевский.

В МИД также добавили, что РФ никогда не использовала энергетику и природные ресурсы как элемент давления или шантажа. "Если хозяйствующие субъекты договорятся, если есть потребность в российском газе в тех или иных регионах Европы, то этот газ будет надежно и предсказуемо идти потребителям", – отметил дипломат.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден за несколько месяцев до того, как отменить санкции против оператора "Северного потока-2", получил деньги от российского лоббиста, сторонника газопровода Ричарда Берта. И хотя речь идет об относительно небольших суммах, это может считаться нарушением предвыборного обещания американского лидера.

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