Россия изменила стратегию: как бьет по энергоинфраструктуре Украины

Россия изменила стратегию ударов по энергоинфраструктуре Украины. Если раньше они локально наносились по энергосетям в зоне столкновения, то сейчас захватчики прицельно бьют по электростанциям и энергосистемам.

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Цель – подорвать решимость Украины бороться, передают в "Укрэенерго". При этом подчеркивается: стратегия "погрузить Украину в темноту и холод" не принесла успеха.

"Энергетики каждый раз возвращают свет. Вместо того чтобы напугать, это сделало нас злыми, еще более решительными к победе. Они не снизили моральный дух нации, они мобилизовали нацию", – говорится в сообщении.

Какая ситуация с энергоснабжением в Украине

В целом же по состоянию на 22 февраля 137 населенных пунктов в Украине остаются без энергообеспечения. Причина – повреждения сетей операторов системы распределения из-за шквального ветра.

Впрочем, затронули они не всю Украину – только 6 областей, в частности:

Киевская;

Житомирская;

Волынская;

Черновицкая;

Хмельницкая;

Тернопольская.

Сложной ситуация остается и в Одессе, а также Одесском районе. Из-за ракетных и дроновых атак РФ по подстанциям в регионе остаются сетевые ограничения.

Облэнерго штрафуют

В то же время Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), оштрафовала "Полтаваоблэнерго". Причиной стали многочисленные нарушения при составлении и применении графиков отключения электроэнергии. Размер штрафа составил 85 тыс. грн.

Ранее НКРЭКУ оштрафовала за несправедливые отключения света украинцам ряд облэнерго – на те же 85 тыс. грн. Речь об:

"Винницаоблэнерго";

"Черновцыоблэнерго";

"Волыньоблэнерго".

В ходе проверки оказалось, что эти компании допустили ряд нарушений при отключениях электроэнергии бытовым потребителям. В частности, они:

неравномерно распределяли потребителей по очередям отключений;

неправильно информировали людей об отключениях и включениях электроэнергии.

Кроме самих облэнерго, отдельные административные штрафы наложили на их руководителей. Каждый из глав трех указанных облэнерго должен заплатить по 1700 грн.

Под санкции попали также ДТЭК "Одесские электросети" и ДТЭК "Киевские электросети".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина ведет переговоры с Турцией о работе плавучих электростанций. На данном этапе главными вопросами являются безопасность таких станций и места их расположения в Украине или за ее пределами.

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