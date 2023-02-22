Украинцам несправедливо отключали свет, облэнерго оштрафовали: какая сумма

Нацкомиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) оштрафовала "Полтаваоблэнерго". Причиной стали многочисленные нарушения при составлении и применении графиков отключения электроэнергии.

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Об этом сообщили в самой комиссии. Там отметили: размер штрафа составил 85 тыс. грн.

Кроме того, подчеркивается, НКРЭКУ также проверяла деятельность "Волыньоблэнерго". В результате компанию предостерегли касаемо "недопущений несоблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии".

"При этом комиссия отмечает улучшение ситуации с электроснабжением в целом по Украине из-за бездефицитного баланса в энергосистеме, который имеет место в последнее время", – говорится в сообщении.

Не первые штрафы

Ранее НКРЭКУ оштрафовала за несправедливые отключения света украинцам ряд облэнерго – на те же 85 тыс. грн. Речь об:

"Винницаоблэнерго";

"Черновцыоблэнерго";

"Волыньоблэнерго".

В ходе проверки оказалось, что эти компании допустили ряд нарушений при отключениях электроэнергии бытовым потребителям. В частности, они:

неравномерно распределяли потребителей по очередям отключений;

неправильно информировали людей об отключениях и включениях электроэнергии.

Кроме самих облэнерго, отдельные административные штрафы наложили на их руководителей. Каждый из глав трех указанных облэнерго должен заплатить по 1700 грн.

Под санкции попали также ДТЭК "Одесские электросети" и ДТЭК "Киевские электросети".

Без электричества почти 150 населенных пунктов

В то же время, на утро 22 февраля 137 населенных пунктов в Украине остаются без энергообеспечения. Причина – повреждения сетей операторов системы распределения из-за шквального ветра.

Повреждения затронули не всю Украину – только 6 областей. Ими являются:

Киевская;

Житомирская;

Волынская;

Черновицкая;

Хмельницкая;

Тернопольская.

Сложной ситуация остается и в Одессе, а также Одесском районе. Из-за ракетных и дроновых атак РФ по подстанциям в регионе остаются сетевые ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам главы правления "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, несмотря на значительное улучшение ситуации в энергетике, она "еще далека от того, чтобы быть абсолютно стабильной". Причина – риски ракетных обстрелов в будущем.

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