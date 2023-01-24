В двух областях украинцам несправедливо отключали свет: облэнерго оштрафовали

В Украине оштрафовали 2 облэнерго – за несправедливое отключение света украинцам. Под санкции попали ДТЭК "Одесские электросети" и ДТЭК "Киевские электросети".

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Об этом сообщила Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Там отметили, что на обе компании наложили штрафы с целью недопущения ими в дальнейшем:

несоблюдения требований нормативно-правовых актов, регулирующих функционирование рынка электрической энергии;

нарушений Лицензионных условий по распределению электроэнергии.

Это уже не первый случай штрафования украинских облэнерго за нарушение графиков отключения света. Ранее из-за этого заплатить по 85 тыс. грн обязали предприятия:

"Винницаоблэнерго";

"Черновцыоблэнерго";

"Волыньоблэнерго".

В ходе проверки оказалось, что они допустили ряд нарушений при отключении электроэнергии бытовым потребителям, в частности:

неравномерно распределяли потребителей по очередям отключений;

неправильно информировали людей об отключениях и включениях электроэнергии.

Кроме самих компаний, отдельные административные штрафы заплатят их руководители. Каждый из глав трех указанных облэнерго должен заплатить по 1 700 грн.

Как составить жалобу на несправедливое отключение света

Нацкомиссия просит украинцев внимательно заполнять документы, иначе жалобу могут проигнорировать. В первую очередь нужно убедиться, что правильно указаны ваши Ф. И. О. и место жительства. Также следует не только четко изложить суть проблемы, но и высказать замечания и предложения.

Если жалоба подается в НКРЭКУ в письменном виде, ее нужно подписать с указанием даты. Если документ отправляется по сети, нужно указать адрес электронной почты, на который может быть отправлен ответ. Альтернативный вариант – сведения о других способах связи.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на то что 24 января в Украине незначительно увеличилась генерация электроэнергии, дефицит мощности в системе остается высоким. В связи с этим всем областям доведены лимиты потребления, которые будут действовать в течение суток.

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