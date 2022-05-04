Российский Сбербанк доносит властям на граждан, переводящих деньги на поддержку ВСУ

Подсанкционный российский Сбербанк обнаруживает сборщиков средств для Вооруженных сил Украины (ВСУ) и направляет в Росфинмониторинг информацию о переводах, возможное назначение которых – пожертвования для военных целей. Для этого сотрудники банка мониторят соцсети россиян, а также используют информацию от третьих лиц.

Об этом говорится в письме зампреда банка Беллы Златкис первому заместителю главы комитета Госдумы РФ по просвещению Яне Лантратовой, сообщают росСМИ. В нем отмечается, что "по полученным данным проводится анализ подозрительной деятельности клиента профильными службами банка".

При этом в банке подчеркнули, что рассматривают "вопрос по реализации таких операций" в контексте Закона РФ "О противодействии легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма".

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"Банк уделяет дополнительное внимание сведениям о переводах денежных средств, в отношении которых есть основания полагать, что их назначение связано с приобретением военной техники, оружия, боеприпасов, военного обмундирования, с пожертвованиями для военных целей, призывами к военным действиям и тому подобное", – отчитались в Сбербанке.

В свою очередь, Европейский союз готовится отключить Сбербанк от системы SWIFT с целью усиления экономического давления на Москву. Это должно стать частью шестого пакета санкций против России, принятие которого ожидается уже в самое ближайшее время.

Также от системы будут отключены еще 2 крупные банка РФ. "Мы снижаем скорость Сбербанка – крупнейшего банка России – и двух других крупных банков", – рассказала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным Politico, двумя другими банками, которые будут отключены от SWIFT, являются:

Московский кредитный банк;

Россельхозбанк.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Британия полностью заморозила активы Сбербанка. Так же это сделали и США.