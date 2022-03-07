Российские олигархи беднеют из-за санкций: Алекперов потерял уже 54% богатства

Российские олигархи продолжают стремительно беднеть из-за санкций, которые вводятся против России за ее вторжение в Украину. Сильнее всех пострадал владелец топливного гиганта "Лукойл" Вагит Алекперов, который лишился 54,4% всего своего состояния.

Такие данные обнародовал Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности. Вот сколько потеряли некоторые российские миллиардеры с начала боевых действий России в Украине:

Вагит Алекперов ("Лукойл") – минус $10,5 млрд;

Алексей Мордашов ("Северсталь") – $5,6 млрд;

Геннадий Тимченко (Volga Group, считается членом "клана Путина") – $4,6 млрд;

Владимир Потанин ("Норникель", богатеший россиянин) – $4,5 млрд;

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Михаил Фридман ("Альфа-банк") – $2 млрд;

Роман Абрамович (Millhouse LLC) – $2 млрд.

Такая динамика показывает – санкции против России оказались действенными. Ведь они, среди прочего, призваны усилить давление крупного бизнеса на путинский режим. Есть надежда, что обедневшие олигархи перестанут поддерживать Путина.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Роман Абрамович (против пока даже не ввели санкции) спешно пытается продать свои активы в Лондоне, а подсанкционные основатели "Яндекса" и "Тинькофф Банка" Аркадий Волож и Олег Тиньков перестали быть миллиардерами.

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