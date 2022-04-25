Российские IT-компании уже не могут купить сервера: просят помощи у власти

Российские IT-компании столкнулись с покупкой серверов и систем хранения данных. Приобрести даже подержанное импортное оборудование на рынке уже невозможно. Поэтому владельцы соцсети VK уже попросили правительство РФ помочь в закупке "десятков тысяч серверов".

Нагрузка на сервера VK после многочисленных запретов западных соцсетей в России. На этом фоне VK (ранее Mail.ru Group) направила в Минцифры письмо с просьбой помочь в закупке серверов, пишет "Коммерсант".

По данным источников издания, VK не может закупить коммерческие партии вычислительной техники не только для расширения инфраструктуры, но и для текущей работы. Техники просто не осталось в наличии.

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"Серверы купить невозможно даже на вторичном рынке. Подержанная техника разлетелась в начале марта, несмотря на заоблачные цены", – анонимно рассказал представитель сферы. Его слова подтвердил глава направления "Инфраструктурные решения" компании "Крок" Александр Сысоев.

А скоро проблемы возникнут и с российскими серверами. В России заканчиваются запасы процессоров "Байкал" и "Эльбрус", на которых и работают эти сервера. "Новых стабильных поставок пока не намечается", – пишет издание.

Затруднения с закупками техники, вероятно, испытывает и другая крупная IT-компания из РФ – "Яндекс". Как сообщают источники, так приостановили многие инвестиции в новые и экспериментальные сервисы. Тем не менее, в "Яндексе" уверяют, что техники хватает.

В российском правительстве подтвердили, что получали письмо от VK. В Минцифры РФ заявили, что "принимают меры" при участии Минпромторга. Зато в самом Минпромторге подчеркнули, что "не видят причин для нагнетания обстановки" и заверили, что дефицита оборудования якобы нет.

Как сообщал OBOZREVATEL, санкции за нападение России на Украину уже начали отражаться на работе целого ряда отраслей в РФ. В частности, из-за нехватки запчастей в России уже в ближайшее время остановятся полеты самолетов Sukhoi Superjet 100. Эти воздушные судна РФ производит самостоятельно, однако из-за санкций авиакомпании столкнулись с нехваткой деталей.