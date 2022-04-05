России пришлось за бесценок продать завод, который производит "Дихлофос" и лак "Прелесть"

Российские компании начали терять бизнес за границей из-за войны, которую РФ развязала в Украине. Так, производитель лака "Прелесть", а также "Дихлофоса" продал свой завод в Шотландии (Великобритания) за символическую сумму – 358 швейцарских фунтов (около 470 долларов).

Речь идет о группе "Арнест". Этот крупный российский производитель аэрозолей, который работает под брендами "Прелесть", "Симфония", "Лира" и "Дихлофос". В бухгалтерской отчетности группы указано, что она продала свою компанию Barony Universal Products PLC, пишет РБК.

Эта компания владеет заводом в городе Эрвин в Шотландии. Там производилась аэрозольная продукция "Арнеста".

Завод продали компании C.A.L.M Singularity Ltd. Она зарегистрирована на Кипре, а ее управляющим директором является Камиль Заки Шаммас. Ранее он был главой направления контрактных производств Unilever.

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По данным шотландского издания Daily Record, продажа завода для россиян стала вынужденной мерой. Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину бизнес-сообществу в Шотландии посоветовали прекратить торговые операции с Россией.

"Правительство Шотландии и его экономические ведомства будут использовать все имеющиеся полномочия, чтобы не поддерживать торговую и инвестиционную деятельность с Россией", – заявлял изданию представитель правительства Шотландии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина настаивает на ужесточении санкций в отношении России. Например, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявлял, что для реального экономического краха РФ нужно ввести эмбарго на энергоресурсы: либо прямое, либо косвенное – через закрытие портов для российских товаров.

Тем временем сотни крупных международных компаний решили прекратить свой бизнес на территории страны-террориста. Каждый день список этих фирм пополняется. К примеру, 2 апреля финский производитель лесозаготовительной техники Ponsse PLC ушел из России и Беларуси.

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