Российский "Газпром" возобновит строительство "Северного потока-2" уже 15 января. Еще в декабре 2019-го стройка остановилась из-за санкций США, теперь же, даже после ужесточения ограничений, проект попытаются завершить.

Об этом сообщает издание Financial Times. "Контролируемая Кремлем газовая группа "Газпром" в пятницу (15 января, – ред.) приступит к прокладке трубопровода на участке Балтийского моря, находящемся под управлением Дании, несмотря на меры Вашингтона", – говорится в публикации.

США при поддержке Польши и других восточных стран ЕС заявляют, что трубопровод является политическим проектом, призванным усилить зависимость Европы от Москвы и обойти уже существующие трубопроводы через Украину.

Решение администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против трубопровода одновременно способствует экспорту собственного газа в Европу. "Санкции США задержат запуск проекта, но не остановят его завершение. В конечном итоге Москва с помощью Берлина найдет способы обойти санкции", – сказал Наз Масрафф, директор по Европе Eurasia Group.

Новые санкции США, принятые в этом месяце, также распространяются на компании, которые страхуют и сертифицируют работы по укладке труб, что еще больше осложняет усилия "Газпрома". В заявлении компании "Северный поток-2" говорится, что она "не может комментировать возможные последствия" будущих санкций США. Президент России Владимир Путин пообещал, что строительство трубопровода будет завершено независимо от сопротивления Вашингтона.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши. Его запуск может привести к потери миллиардов долларов на транзите голубого топлива. Стоимость "трубы" составляет около 9,5 млрд евро. Это один из самых дорогих проектов "Газпрома". В нем также участвуют и немецкие компании. Газ из России хотят поставлять напрямую в Германию.

Проект "Северного потока – 2" остановили Инфографика OBOZREVATEL

Как сообщал OBOZREVATEL, российское судно "Академик Черский", которое должно достроить газопровод "Северный поток-2", покинуло немецкий порт Мукран – логистическую базу проекта. Трубоукладчик спустя месяц стоянки в Германии направился в российский город Калининград.

Санкции США являются главным препятствием для завершения строительства "Северного потока-2". С 20 октября они касаются страховых и сертифицированных компаний, которые работают с судами.

С 2021-го под американские санкции будут попадать не только компании, предоставляющие суда для строительства "Северного потока-2", но и те, которые занимаются модернизацией судов, которые должны его достроить, устанавливают на них необходимое оборудование или финансируют эти процессы.