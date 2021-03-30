РФ не удастся обойти санкции против 'Северного потока-2' – Atlantic Council

Попытки России обойти санкции США против газопровода "Северный поток-2" посредством временной смены собственников компаний-участников проекта не увенчается успехом, поскольку американские ограничительные меры будут наложены как на тех участников, которые пытаются выйти из-под санкций, так и на тех, кто им в этом содействует.

Инициатива РФ о самостоятельной сертификации газопровода также потерпит неудачу, поскольку ее невозможно будет использовать на международном уровне. Об этом заявил старший научный сотрудник Atlantic Council Алан Райли в комментарии Guildhall.

"Попытки россиян временно сменить собственников компаний, задействованных в строительстве "Северного потока-2", и тем самым обойти санкции, не сработают. Все дело в том, что санкции 7503, предусмотренные Законом США об оборонном бюджете имеют, как мы это называем, конвенциональный статус, и они уже задействованы. Поэтому санкции будут накладывать, как на тех, кто пытается их обойти, так и на тех, кто в этом помогает России. Это касается, как компаний, так и физических лиц", – говорит специалист.

Также он отметил, что касательно попыток России создать необходимые условия для запуска газопровода после его достройки, сертификаций и страхования, то они тоже не сработают. "Если они сертифицируют объект самостоятельно, а именно о таких попытках сообщает Служба внешней разведки Украины, то это они попросту не смогут использовать на международном уровне. Даже если они физически достроят трубу, вопросы технического характера, в частности страхование и сертификации, – гораздо более серьезная задача, чем, возможно, кажется Москве", – уточнил Райли.

Напомним, санкции США в скором времени могут остановить строительство "Северного потока-2". Соответствующий пакет уже подготовлен Конгрессом и принят в качестве обязательного закона.

Как сообщал OBOZREVATEL: