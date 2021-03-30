РФ не вдасться обійти санкції проти 'Північного потоку-2' – Atlantic Council

Спроби Росії обійти санкції США проти газопроводу "Північний потік-2" через тимчасову зміну власників компаній-учасників проєкту не матимуть успіху, оскільки американські обмежувальні заходи будуть накладені як на тих учасників, які намагаються вийти з-під санкцій, так і на тих, хто їм у цьому сприяє.

Ініціатива РФ про самостійну сертифікацію газопроводу також зазнає невдачі, тому що її неможливо буде використовувати на міжнародному рівні. Про це заявив старший науковий співробітник Atlantic Council Алан Райлі в коментарі Guildhall.

"Спроби росіян тимчасово змінити власників компаній, задіяних у будівництві "Північного потоку-2", і тим самим обійти санкції, не спрацюють. Річ у тім, що санкції 7503, передбачені Законом США про оборонний бюджет, мають, як ми це називаємо, конвенціональний статус, і вони вже задіяні. Тому санкції будуть накладати як на тих, хто намагається їх обійти, так і на тих, хто в цьому допомагає Росії, це стосується як компаній, так і фізичних осіб", – говорить фахівець.

Також він зазначив, що стосовно спроб Росії створити необхідні умови для запуску газопроводу після його добудови, сертифікацій і страхування, то вони теж не спрацюють. "Якщо вони сертифікують об'єкт самостійно, а саме про такі спроби повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, то таку сертифікацію вони просто не зможуть використовувати на міжнародному рівні. Навіть якщо вони фізично добудують трубу, питання технічного характеру, зокрема страхування і сертифікації – набагато серйозніше завдання, ніж, можливо, здається Москві", – уточнив Райлі.

Нагадаємо, санкції США незабаром можуть зупинити будівництво "Північного потоку-2". Відповідний пакет вже підготовлений Конгресом і ухвалений як обов'язковий закон.

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