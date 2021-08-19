В Украине запретят рекламу лекарств: что и когда окажется вне закона

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны, которым Кабмину в течение трех лет поручено разработать мораторий на рекламу лекарств. Под запрет попадет также реклама некоторых других медицинских изделий и услуг.

Указ главы украинского государства №369/2021 было опубликовано на сайте Офиса президента в среду, 18 августа. Он вступает в силу со дня опубликования.

В приложениях к указу раскрыто детали решения СНБО. Согласно документу, Кабинет министров Украины должен до 1 января 2024 года запретить рекламировать на телевидении, радио и в средствах массовой информации:

лекарственные средства;

медицинские изделия;

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методы профилактики;

методы диагностики;

методы лечения и реабилитации.

Кроме того, правительство должно обеспечить реальный контроль за отпуском лекарств по рецепту. При этом медикам будет рекомендовано не назначать пациентам большое количество различных медпрепаратов или лечебных процедур.

Это должно минимизировать вредное воздействие самолечения на здоровье украинцев, считают в Совете национальной безопасности и обороны.

Напомним, что ранее президент Украины подписал закон о запрете продажи лекарственных средств детям до 14 лет. За нарушение предусмотрена административная ответственность и штрафы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 августа Зеленский также ввел в действие решение СНБО касательно государственной границы. Что предусматривает документ – читайте в нашей новости по ссылке.