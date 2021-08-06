Зеленский подписал закон, запрещающий продажу лекарств детям: все, что нужно знать

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о запрете продажи лекарственных средств детям. В Верховной Раде его приняли 15 июля.

Об этом сообщается на сайте главы государства. Документ вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Закон имеет целью ограничить свободный доступ детей в возрасте до 14 лет к лекарственным средствам, которые продаются в аптеках, и таким образом предотвратить возможные несчастные случаи.

Президент отметил, что препараты, которые аптеки должны отпускать только по рецепту, часто можно приобрести без его наличия.

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Речь идет в том числе и о продаже через Интернет, а также доставке лекарств.

Если у лица, которое продает лекарства или осуществляет их доставку, возникли сомнения относительно возраста покупателя, он должен требовать предъявления паспорта или другого документа, подтверждающего его возраст. В случае отказа предоставить такой документ отпуск лекарственных средств этому лицу запрещается.

Закон предусматривает такую административную ответственность и штрафы к нарушителям:

продажа и доставка лекарств детям – от 6,8 до 13,6 тысяч грн;

если нарушение было совершено повторно в течение года – от 13,6 до 23,8 тысяч грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Боярке Киевской области 16 февраля в академическом лицее "Гармония", две ученицы седьмого класса серьезно отравились, одна школьница умерла. Позже появились подробности отравления школьниц. Правоохранители установили, что девушки выпили 40 таблеток "Дротаверина", который они купили в аптеке на перемене.

По информации уполномоченного по правам ребенка в Украине Николая Кулебы, дети могли участвовать в опасной интернет-игре. Знакомые школьниц также отметили, что они принимали участие в челендже вроде "выпей и посмотри, что будет".

Впоследствии подобный случай произошел в Умани Черкасской, но там девочек спасли.

Также в Сумах 16-летняя девушка попала в больницу с острым медикаментозным отравлением. Как выяснилось вскоре, несовершеннолетняя выпила 30 таблеток противовоспалительного препарата.

В Ривне 11-летняя девочка выпила 40 таблеток "Парацетамола" и попала с отравлением в реанимационное отделение больницы.

В Полтавской и Ивано-Франковской областях зафиксировали очередные факты отравления девочек-подростков таблетками. К счастью, всех троих спасли.

В Каменском Днепропетровской области 12-летняя ученица одной из городских школ отравилась таблетками и попала в больницу в тяжелом состоянии.