Разработчик легендарной игры World of Tanks закрывает студии и уходит из России и Беларуси

Беларуская компания разработчик-игр Wargaming, которая выпустила игру-хит World of Tanks, объявила о решении покинуть Россию и Беларусь. Wargaming уже начала процесс закрытия своей студии в Минске. Бизнес в целом передается независимой компании Lesta Studio, которая больше не аффилирована с Wargaming.

Прибыли от передачи активов Wargaming не получит. Об этом говорится в официальном заявлении компании.

"За последние недели Wargaming провела стратегический обзор бизнес-операций по всему миру. Компания решила, что не будет владеть или управлять бизнесом в России и Беларуси и покинет обе страны", – сказано в сообщении.

IT-компания Wargaming.Net основана беларусами и зарегистрирована на Кипре. Там же расположена ее штаб-квартира. Офисы компании находятся в России, Беларуси, Украине, Германии, США, Великобритании, Дании, Финляндии и Австралии. Владельцем компании является гражданин Беларуси Виктор Кислый.

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World of Tanks – командная многопользовательская онлайн-игра, посвященная бронированным машинам середины XX века. World of Tanks является четырехкратным победителем ежегодной премии Golden Joystick Awards.

Кроме того, игра поставила два мировых рекорда по версии Книги рекордов Гиннесса. В 2011 году был установлен мировой рекорд по одновременному пребыванию игроков на одном MMO-сервере – 91 311 пользователей. Позже был установлен еще один мировой рекорд по одновременному пребыванию игроков на одном серверном кластере – 1 114 337 пользователей.

Как сообщал OBOZREVATEL, из России уже массово уезжают IT-специалисты. Во время первой волны выехало уже 50-70 тыс. человек. Вторая волна ожидается в апреле. По прогнозам, РФ покинет еще 70-100 тыс. айтишников.

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