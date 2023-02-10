Разница в почти 3000 грн: как изменилась стоимость квадратного метра в Киеве

Цены на вторичном рынке недвижимости Киева пошли вниз. За последний месяц они снизилась почти на 1 000 грн – со средних 50 934 грн до 49 947 грн. За период же с 12 августа 2022 года по 10 февраля 2023-го цена опустилась еще ниже – почти на 3 000 грн, с 52 592 грн до 49 947 грн.

Видео дня

Об этом сообщает M2bomber. Согласно его данным, чаще всего встречается цена в 41 600 грн за "квадрат" – таких объявлений 8% от общего количества. Также "популярными" являются цены:

44 200 грн – 7,7%;

46 800 грн – 7,6%;

39 000 грн – 7,5%.

Сложнее всего найти объявления о продаже квартиры, цена которой формируется на основании стоимости "квадрата" в 7 800 грн, 114 400 грн и 130 000 грн. Таких объявлений всего по 0,1%.

Где квадратные метры стоят дешевле всего

Самые низкие цены на "квадрат", по данным аналитиков, в Деснянском районе столице – 40 290 грн. Далее идут:

Дарницкий – 46 398 грн;

Святошинский – 46 605 грн;

Днепровский – 47 251 грн;

Подольский – 47 487 грн.

В каких районах дороже всего

Самые высокие цены установились в Печерском районе – 77 906 грн за "квадрат". За ним следуют:

Шевченковский – 62 277 грн;

Голосеевский – 59 092 грн;

Соломенский – 48 595 грн;

Оболонский – 48 156 грн.

Квартиры дешевеют только в Киеве

Примечательно, что, по данным ЛУН, за последние 3 месяца Киев стал единственным городом в Украине, в котором подешевело жилье. Тем не менее, его стоимость по-прежнему самая высокая в стране – готовая 1-комнатная квартира с ремонтом стоит в среднем 3,2 млн грн.

На втором месте – с большим отставанием – идет Львов, 2,1 млн грн. На третьем – Одесса. Здесь готовые "однушки" стоят в среднем 1,7 млн грн.

В целом же, отмечается, по состоянию на февраль 2023 года покупка готовой 1-комнатной квартиры с ремонтом украинцам практически во всех больших городах обойдется минимум в 1 млн грн. Исключений всего 3:

Кропивницкий – 940 тыс. грн;

Запорожье – 920 тыс. грн;

Кривой Рог – 480 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты по недвижимости ожидают роста цен на жилье в Украине – прежде всего, на вторичном рынке. По прогнозам, вверх цены пойдут в конце марта-начале апреля. Таким образом, констатируют аналитики, февраль является последним месяцем стабильных цен на недвижимость.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!